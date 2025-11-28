Este viernes, 28 de noviembre de 2025, la cotización del dólar llegó a 3751.6 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,16%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.34%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.61%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado.

Fuente: narrativas-co

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un aumento en algunos momentos, pero en general, se ha mantenido en niveles más bajos. Esta dinámica sugiere una posible estabilidad en el mercado, aunque con ciertas oscilaciones que podrían reflejar factores económicos subyacentes.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.60%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.18%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza por segundo día consecutivo. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible apreciación de la moneda en el corto plazo.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 375.160,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 750.320,02 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.875.800,05 pesos colombianos.