Este viernes, 2 de enero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3772.71 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,05%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un aumento del 2.12%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.55% en su cotización.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja en la mayor parte del período, con un par de aumentos intercalados que sugieren cierta volatilidad. A pesar de estos incrementos, la estabilidad no fue una característica predominante, lo que indica un mercado en ajuste y con posibles presiones que podrían influir en su comportamiento futuro.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.80%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 377,271 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 754,542 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,886,355 pesos.