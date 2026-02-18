Este miércoles, 18 de febrero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3681.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,69%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.37%, mientras que en el último año su variación ha sido de -12.37%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos, aunque también experimentó algunas caídas y momentos de estabilidad. Esta fluctuación sugiere un mercado dinámico, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.41%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.31%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 368.147 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 736.294 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.840.735 pesos.