Este lunes, 22 de diciembre de 2025, la cotización del dólar llegó a 3796.98 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,21%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.81%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.43%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos puntos, lo que sugiere un comportamiento variable en el mercado.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.38%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.91%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 379.698 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 759.396 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.898.490 pesos colombianos.