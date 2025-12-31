Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 31 de diciembre de 2025 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.765,59 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.90%, mientras que en el último año su variación ha sido de -12.56%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.73%, superando la volatilidad anual del 9.94%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en varios días, seguida de un ligero aumento y una estabilidad en algunos momentos. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde la presión a la baja ha predominado, aunque con ciertos repuntes que podrían indicar una posible recuperación a corto plazo.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes aspectos: