Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 30 de diciembre de 2025 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.743 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.15%, mientras que en el último año su variación ha sido de -12.78%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras monedas.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.73%, superando la volatilidad anual del 9.94%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con una ligera recuperación en los días intermedios, seguida de un nuevo aumento. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde la presión a la baja fue predominante, aunque hubo momentos de estabilidad y aumento que podrían indicar una posible corrección en el futuro cercano.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes aspectos: