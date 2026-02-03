Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 3 de febrero de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.612,29 pesos colombianos.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.68%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.22%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con varios días de estabilidad intercalados. A pesar de algunos aumentos, la mayoría de los días reflejan una disminución en su valor, lo que sugiere una posible consolidación en un rango más bajo.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción. Además, guarda el comprobante de la operación para cualquier eventualidad.

Si deseas vender dólares, asegúrate de hacerlo en un lugar confiable y evita transacciones informales. Compara las tasas ofrecidas por diferentes entidades y elige la que te brinde mejores condiciones. Siempre solicita un recibo que respalde la venta y verifica la autenticidad de los billetes antes de finalizar la operación.