Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 29 de diciembre de 2025 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.693,25 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.67%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.76%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 9.93%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días. Sin embargo, se registraron dos días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. A pesar de estos incrementos, la estabilidad fue mínima, lo que indica un contexto de incertidumbre económica.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción para asegurarte de obtener una buena oferta.

Al vender dólares, asegúrate de hacerlo en lugares confiables y evita transacciones informales. Lleva contigo documentos de identificación y verifica que el pago se realice de manera segura, preferiblemente a través de transferencias bancarias o cheques de gerencia, para evitar fraudes.