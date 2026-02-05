Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este jueves, 5 de febrero de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.641 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.31%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.70%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.82%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.21%. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos, pero en general, la tendencia ha sido de disminución. Esto sugiere una posible estabilidad en el mercado, aunque con ciertas oscilaciones que podrían reflejar la incertidumbre económica. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes aspectos: