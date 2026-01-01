Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 1 de enero de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.775,59 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 2.16%, mientras que en el último año su variación ha sido de -11.46%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a largo plazo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 9.93%.

La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas 4 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja en la mayor parte del período, con un ligero aumento en dos ocasiones y una estabilidad en el resto. Esta fluctuación sugiere una posible volatilidad en el mercado, lo que podría estar influenciado por factores económicos y políticos.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras cuatro días consecutivos de aumento. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este jueves, 1 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 377,559.01 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 755,118.02 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1,887,795.05 pesos colombianos.