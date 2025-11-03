Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen salvaguardar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 3 de noviembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.442,65 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.15%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.01%, reflejando una ligera tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 10.69%, es menor que la volatilidad anual del 14.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento al inicio y algunas fluctuaciones que reflejan una inestabilidad en su valor. Esta dinámica sugiere que el Euro ha enfrentado presiones que han afectado su desempeño en el mercado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 3 de noviembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 444.264,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 888.529,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.221.324,95 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial contemplar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral.

Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de llevar contigo una identificación válida. Realiza la transacción en un ambiente seguro y evita hacer tratos en la calle o con personas desconocidas.