Este jueves, 26 de marzo de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.252,79 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.48%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.74% en su cotización. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 21.42%, es mayor que la volatilidad anual del 16.95%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios altibajos que reflejan cierta inestabilidad en el mercado. A pesar de algunos incrementos, la tendencia general sugiere una presión negativa sobre la moneda. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este jueves, 26 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 425,279 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 850,558 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,126,395 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la institución esté regulada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción para asegurarte de obtener una buena oferta. Si deseas vender euros, también dirígete a bancos o casas de cambio confiables. Asegúrate de llevar contigo la documentación necesaria, como tu identificación y compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes entidades para maximizar tus ganancias. Siempre realiza las transacciones en lugares seguros y evita operaciones en la calle.