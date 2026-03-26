Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este jueves, 26 de marzo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 705,04 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.51%, mientras que en el último año su variación ha sido de -2.16%, reflejando una ligera recuperación reciente tras un año de depreciación. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 14.84%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.58%. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de estabilidad intercalados. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general indica una presión negativa en su valor, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su desempeño en el mercado. Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este jueves, 26 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,504.34 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,008.68 pesos y 500 reales tendrá un costo de 352,521.70 pesos.