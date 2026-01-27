Este martes, 27 de enero de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.379,82 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 3.21%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -1.44% en su cotización.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 38.64%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.67%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Euro subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con un patrón claro de disminuciones consecutivas. Esta situación podría reflejar factores económicos que están afectando su valor en el mercado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 27 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 437.981,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 875.963,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.189.909,90 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral.

Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de tener toda la documentación necesaria, como tu identificación, para realizar la transacción sin inconvenientes.