Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las fluctuaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 22 de diciembre de 2025 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.463,79 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.22%, mientras que en el último año su variación ha sido del 4.17%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad en el mercado de divisas.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.78%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente alcista, con un notable aumento en varios días, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de estas fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con una inclinación positiva en general.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 22 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 446.379 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 892.758 pesos y para 500 euros, se necesitarán 1.116.895 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral.

Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de llevar contigo la documentación necesaria, como tu cédula de ciudadanía, para realizar la transacción sin inconvenientes.