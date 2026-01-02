En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este viernes, 2 de enero de 2026 cerró a 4422.3 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del1,4% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.95%, mientras que en el último año su variación ha sido del 4.08%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad a corto plazo y un crecimiento moderado a largo plazo en el mercado del Euro.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad, el Euro experimentó más descensos que aumentos, lo que sugiere un periodo de debilidad en su valor.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 1.40% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 442.229,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 884.459,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.211.149,90 pesos colombianos.