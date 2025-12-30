En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 30 de diciembre de 2025 llegó a 4463.78 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una oscillación del1,74% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.92%, mientras que en el último año su variación ha sido del 5.60%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad a corto plazo y un crecimiento moderado a largo plazo en el mercado del Euro.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia general al alza, con un par de días de estabilidad y algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, el comportamiento positivo sugiere un interés creciente en la moneda europea.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 1.74% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 446.377,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 892.755,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1.981.889,90 pesos colombianos.