La cotización deleuro este lunes, 29 de diciembre de 2025 cerró a 4402.7 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del0,5% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.27%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 4.38% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja reciente, a pesar del crecimiento positivo a largo plazo.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia general al alza, con un aumento notable en los primeros días, seguido de una ligera caída. Sin embargo, se mantuvo estable en algunos momentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En resumen, la moneda experimentó fluctuaciones, pero la tendencia positiva predominó.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 0.50% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 440.270,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 880.540,04 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2.201.350,10 pesos.