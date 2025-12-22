En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización del euro este lunes, 22 de diciembre de 2025 cerró a 4463.26 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del-0,42% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.20%, mientras que en el último año su variación ha sido del 4.16%. Estos movimientos reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas que influyen en el valor de la moneda.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente alcista, con un notable aumento en varios días, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de estas fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con una inclinación positiva en general.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La moneda bajó un -0.42% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 446.325,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 892.651,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.231.629,90 pesos colombianos.