Este lunes, 16 de febrero de 2026, la cotización deleuro llegó a 4343.46 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,92%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.44%, mientras que en el último año su variación ha sido del -11.29%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos, pero sin lograr mantener una estabilidad significativa. Esta variabilidad sugiere un mercado inestable, donde los factores económicos podrían estar influyendo en la percepción del valor del Euro. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 0.92% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 434.346 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 868.692 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2.171.730 pesos colombianos.