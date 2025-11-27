En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este jueves, 27 de noviembre de 2025, la cotización del euro llegó a 4337.92 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,28%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 2.65%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -0.76% en su cotización.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad ha sido escasa. Esta situación sugiere una presión negativa sobre la moneda, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su valor en el mercado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 0.28% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 433.791,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 867.583,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.168.959,95 pesos colombianos.