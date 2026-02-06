Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 6 de febrero de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.697 pesos colombianos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 16.15%, superando la volatilidad anual del 14.28%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios aumentos intercalados que han generado cierta inestabilidad. A pesar de los incrementos, la tendencia general sugiere una presión hacia la disminución del valor de la moneda. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes consejos: