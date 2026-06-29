El descubrimiento de fósiles inéditos sugiere la temprana existencia de grandes dinosaurios carnívoros, lo que lleva a reconsiderar los conocimientos previos sobre la distribución y evolución de los depredadores durante el Cretácico. (Fuente: Freepik)

Un hallazgo paleontológico en el sureste de Australia ha comenzado a atraer la atención de la comunidad científica de manera internacional, dado que presenta evidencias directas que transforman el entendimiento actual sobre la existencia y proliferación de grandes depredadores carnívoros durante el período Cretácico. El material obtenido corresponde a un depredador de grandes dimensiones y representa la primera evidencia verificada de este linaje en el territorio australiano.

Los análisis realizados sobre los restos fósiles sugieren una antigüedad aproximada de entre 108 y 121 millones de años, posicionando al ejemplar como el megaraptorido más antiguo conocido hasta el momento. Este estudio ha sido publicado en una revista científica especializada y plantea nuevas teorías acerca de la evolución y dispersión de la fauna prehistórica en el hemisferio sur.

A raíz de este conjunto de evidencias, los investigadores han comenzado un estudio exhaustivo sobre la evolución de los grandes dinosaurios carnívoros que habitaron Gondwana, el viejo supercontinente que unía áreas de la actual Australia, Sudamérica y la Antártida. Este nuevo registro fósil sugiere que estos depredadores tenían una dispersión más amplia y temprana de lo que previamente se creía, lo que requiere una revisión de los modelos aceptados sobre su origen y evolución.

Descubrimiento impactante que reescribe la historia de los dinosaurios

La investigación se apoyó en el estudio meticuloso de cinco fósiles de terópodos que fueron localizados en la costa del estado de Victoria, en el sur de Australia. Los restos fueron recuperados en dos unidades geológicas fundamentales: la Formación Strzelecki, situada en Bass Coast y la Formación Eumeralla, en la zona de Otway Coast, ambas datadas en el Cretácico Temprano.

Entre los resultados más significativos del estudio, los científicos identificaron:

Megaraptoridos de gran porte , con , con estimaciones de tamaño que oscilan entre seis y siete metros de longitud.

Carcharodontosaurios de menor tamaño , de entre dos y cuatro metros, que habrían ocupado un papel menos dominante dentro de la cadena trófica.

Depredadores pequeños y veloces, conocidos como unenlagiines, con longitudes cercanas al metro.

Descubren el megaraptor más antiguo conocido: el hallazgo cambia lo que se sabía sobre estos dinosaurios. (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa)

Descubren fósil inédito de dinosaurio: pistas de una antigua conexión continental

Más allá de sus dimensiones y antigüedad, el hallazgo proporciona valiosas evidencias sobre la relación entre los continentes del hemisferio sur. Los análisis sugieren que, durante el Cretácico Temprano, Australia y Sudamérica habrían estado interconectadas de manera indirecta a través de la Antártida, lo que habría facilitado el intercambio y la migración de especies.

Australia: el enigma prehistórico que intriga a la ciencia

El registro fósil del Cretácico en Australia plantea un reto constante para los investigadores, dado que no replica los modelos evolutivos observados en otros continentes. En este contexto particular, los megaraptoridos se establecieron como los principales depredadores, mientras que otros grandes carnívoros adoptaron roles secundarios, lo que refuerza la percepción de un ecosistema singular y complejo de comparar.

Los especialistas coinciden en que este hallazgo no concluye la discusión, sino que expande el ámbito de investigación y confirma que Australia aún oculta claves fundamentales en esta temática.