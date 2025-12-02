El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha publicado una notificación este martes, 2 de diciembre de 2025 acerca de los temblores recientes registrados en Colombia y el alcance que han tenido.

Las autoridades colombianas explicaron que el epicentro de este fenómeno climático se reportó en el departamento de Caquetá, San Vicente del Caguán y alcanzó una magnitud de 3.6 en la escala de Richter. Además, tuvo una profundidad de 5 kilómetros, latitud de 2.6992807° y una longitud de -75.04608°.

Último sismo de Colombia: los municipios cercanos al temblor

Los municipios colombianos cercanos al sismo registrado son Rivera (Huila) a 25 km, Campoalegre (Huila) a 31 km y Algeciras (Huila) a 36 km.

¿Cuál fue el temblor más fuerte de Colombia?

El temblor más fuerte ocurrido en Colombia tuvo lugar el 31 de enero de 1906 en el océano Pacífico, próximo a las playas de Esmeraldas y Tumaco, con una magnitud estimada de 8.8 (Mw), de acuerdo con el reporte del organismo estatal Sismicidad Histórica de Colombia.

Recomendaciones para la población afectada por el sismo

En caso de un sismo, es fundamental mantener la calma y buscar un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y dirígete a un espacio abierto si es posible. Si te encuentras en un edificio, busca refugio bajo una mesa o escritorio y cúbrete la cabeza y el cuello con tus brazos.

Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de las autoridades y evita el uso innecesario de teléfonos para permitir que las líneas de emergencia estén disponibles. Recuerda que la prevención y la preparación son clave para enfrentar estos eventos naturales.