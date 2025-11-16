En el transcurso de este sábado, 15 de noviembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en el departamento de Santander a las 22:21 horas y ha tenido una magnitud de 3.6 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a Los Santos, con una profundidad de 153 kilómetros, latitud de 6.825667° y una longitud de -73.15483°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

Último sismo de Colombia: los municipios cercanos al temblor

Los municipios colombianos cercanos al sismo registrado son Los Santos (Santander) a 10 km, Jordán (Santander) a 12 km y Betulia (Santander) a 16 km.

¿Cuál fue el temblor más fuerte de Colombia?

El temblor más fuerte de Colombia ocurrió el 31 de enero de 1906 en el océano Pacífico, cerca de las costas de Esmeraldas y Tumaco, con una magnitud aproximada de 8.8 (Mw), según el informe del ente gubernamental Sismicidad Histórica de Colombia.

Las recomendaciones para la población afectada por el sismo

Durante un sismo, es crucial mantener la calma y buscar un lugar seguro. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer y si es posible, dirígete a un espacio abierto. Si estás en un edificio, resguárdate bajo una mesa o escritorio, protegiendo tu cabeza y cuello con los brazos.

Una vez que el temblor haya cesado, verifica si hay heridos y ofrece ayuda a quienes lo necesiten. Evita el uso del teléfono a menos que sea una emergencia y sigue las indicaciones de las autoridades locales. Mantente informado a través de fuentes oficiales sobre la situación y posibles réplicas.