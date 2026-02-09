Al cierre de mercados de este lunes, 9 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6635. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.04%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.01%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.53%. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 14.42%, es menor que la volatilidad anual del 17.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. La estabilidad en la cotización es crucial para mantener la confianza de los inversores y la salud económica del país. Aquellos individuos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.