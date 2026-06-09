La cotizacióndel Euro este martes 9 de junio en Estados Unidos es de 0.87 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.21% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Euro avanzó un 0.66% y en el último año acumuló un 1.44%, mostrando una tendencia alcista moderada.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 5.39%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 6.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días su valor ha incrementado un 1%. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

Este comportamiento indica que el mercado está respondiendo favorablemente, lo que podría sugerir una mayor confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante monitorear la evolución de esta tendencia para determinar si se mantendrá en los próximos días.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 9 de junio de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos conviene cambiar en bancos o retirar efectivo en cajeros de tu red, evitar kioscos de aeropuertos por sus comisiones, comparar tipos de cambio en apps, usar tarjetas sin comisión por cambio y avisar a tu banco, llevando solo el efectivo imprescindible.