Al cierre de mercados de este lunes, 9 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.196. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.39%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.19%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -15.08%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 13.07%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.94%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, impulsada por factores como el aumento en las exportaciones o la inversión extranjera. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.