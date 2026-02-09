Al cierre de mercados de este lunes, 9 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 62.78. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.13%, mientras que en el último año su variación ha sido del 7.94%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad a corto plazo, a pesar de la fluctuación más significativa a lo largo del año. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 11.26%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.86%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. El análisis de esta tendencia revela que el Peso dominicano está ganando terreno, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local o un aumento en la confianza de los inversores. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.