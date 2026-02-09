Al cierre de mercados de este lunes, 9 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3672.15. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.42%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.75%, mientras que en el último año su variación ha sido del -9.75%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 15.27%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 14.31%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el aumento reciente sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia el Peso colombiano. Esto podría ser un indicativo de una recuperación económica o de factores externos favorables. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene, podría haber un impacto positivo en la economía local y en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.