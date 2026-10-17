En Nueva York, los conductores que encuentran un cartel blanco y rojo con una letra P negra atravesada por una escoba deben prestar atención a los horarios que aparecen la señal.
Estos carteles comprenden las normas de Alternate Side Parking (ASP), un sistema que obliga a mover los vehículos de determinados sectores de la calle para permitir la limpieza de las vías públicas.
Qué significa el cartel con una P negra atravesada por una escoba roja dentro de un círculo blanco y rojo
El letrero con una P negra atravesada por una escoba roja dentro de un círculo blanco y rojo significa que en ciertos días y horarios -cambian según la zona- está prohibido estacionar en el lado de la calle que debe limpiarse. Según el sitio oficial de NYC 311, las restricciones se mantienen durante todo el período indicado en el letrero, aunque el vehículo barredor ya haya pasado.
El sistema ASP permite que los equipos de saneamiento limpien el espacio junto a las aceras, donde suelen acumularse hojas y suciedad. Para ello, la ciudad exige que los conductores retiren sus vehículos durante los períodos establecidos.
¿Se puede estacionar si el camión barredor ya pasó?
No, la restricción continúa vigente durante todo el horario indicado, incluso cuando el equipo de limpieza ya recorrió la calle.
Cuándo se suspende la señal de limpieza
ASP cuenta con algunas restricciones durante ciertos días festivos legales y religiosos. También puede cambiar por cuestiones climáticas adversas o situaciones de emergencia. Cabe mencionar que los domingos no está vigente.
La ciudad publica un calendario anual con las fechas en las que no se aplican estas reglas. Las suspensiones abarcan:
- Jueves, 1 de enero Día de Año Nuevo
- Martes, 6 de enero Día de los Tres Reyes Magos
- Lunes, 19 de enero Día de Martin Luther King, Jr.
- Jueves, 12 de febrero Cumpleaños de Lincoln
- Lunes, 16 de febrero Cumpleaños de Washington (Día del Presidente)
- Lunes, 16 de febrero Nochevieja lunar
- Martes, 17 de febrero Año Nuevo Lunar
- Miércoles, 18 de febrero Miércoles de ceniza
- Miércoles, 18 de febrero Losar (Año Nuevo Tibetano)
- Martes, 3 de marzo Purim
- Viernes, 20 de marzo Idul-Fitr (Eid Al-Fitr)
- Sábado, 21 de marzo Idul-Fitr (Eid Al-Fitr)
- Jueves, 2 de abril Jueves Santo
- Jueves, 2 de abril Pascua
- Viernes, 3 de abril Viernes Santo
- Viernes, 3 de abril Pascua
- Miércoles, 8 de abril Pascua judía (séptimo y octavo día)
- Jueves, 9 de abril Pascua judía (séptimo y octavo día)
- Jueves, 9 de abril Jueves Santo (Ortodoxo)
- Viernes, 10 de abril Viernes Santo (Ortodoxo)
- Jueves, 14 de mayo Solemnidad de la Ascensión
- Viernes, 22 de mayo Shavuot (2 días)
- Sábado, 23 de mayo Shavuot (2 días)
- Lunes, 25 de mayo Día de los Caídos
- Miércoles, 27 de mayo Idul-Adha (Eid Al-Adha)
- Jueves, 28 de mayo Idul-Adha (Eid Al-Adha)
- Viernes, 19 de junio Juneteenth
- Viernes, 3 de julio Día de la Independencia (Celebrado)
- Sábado, 4 de julio Día de la Independencia
- Jueves, 23 de julio Tisha B’Av
- Sábado, 15 de agosto Fiesta de la Asunción
- Lunes, 7 de septiembre Día laboral
- Sábado, 12 de septiembre Rosh Hashaná
- Domingo, 13 de septiembre Rosh Hashaná
- Lunes, 21 de septiembre Yom Kippur
- Sábado, 26 de septiembre Sucot (2 días)
- Domingo, 27 de septiembre Sucot (2 días)
- Sábado, 3 de octubre Shemini Atzeret
- Domingo, 4 de octubre Simjat Torá
- Lunes, 12 de octubre Día de la Herencia Italiana/Día de los Pueblos Indígenas
- Domingo, 1 de noviembre Día de Todos los Santos
- Martes, 3 de noviembre Día de elección
- Domingo, 8 de noviembre Diwali
- Miércoles, 11 de noviembre Día de los Veteranos
- Jueves, 26 de noviembre Día de Acción de Gracias
- Martes, 8 de diciembre Inmaculada Concepción
- Viernes, 25 de diciembre Día de Navidad
Si hay nieve, hielo u otras emergencias, las autoridades pueden anunciar una suspensión extraordinaria.
Cómo saber si el estacionamiento alterno está vigente hoy
Los conductores pueden consultar el estado actualizado del programa en:
- NYC 311: portal oficial, donde se publica información sobre el estado del estacionamiento alterno.
- SweepNYC: herramienta oficial para consultar las reglas de limpieza de calles.
- NYC DOT: mapa de señales de tránsito, que permite revisar las regulaciones de estacionamiento publicadas en distintas manzanas.
- @NYCASP: cuenta oficial en X, que informa sobre el estado del programa y sus suspensiones.