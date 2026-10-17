En Nueva York existe un sistema que obliga a mover los vehículos de determinados sectores de la calle para permitir la limpieza de las vías públicas.

En Nueva York, los conductores que encuentran un cartel blanco y rojo con una letra P negra atravesada por una escoba deben prestar atención a los horarios que aparecen la señal.

Estos carteles comprenden las normas de Alternate Side Parking (ASP), un sistema que obliga a mover los vehículos de determinados sectores de la calle para permitir la limpieza de las vías públicas.

Qué significa el cartel con una P negra atravesada por una escoba roja dentro de un círculo blanco y rojo

El letrero con una P negra atravesada por una escoba roja dentro de un círculo blanco y rojo significa que en ciertos días y horarios -cambian según la zona- está prohibido estacionar en el lado de la calle que debe limpiarse. Según el sitio oficial de NYC 311, las restricciones se mantienen durante todo el período indicado en el letrero, aunque el vehículo barredor ya haya pasado .

El sistema ASP permite que los equipos de saneamiento limpien el espacio junto a las aceras, donde suelen acumularse hojas y suciedad. Para ello, la ciudad exige que los conductores retiren sus vehículos durante los períodos establecidos.

¿Se puede estacionar si el camión barredor ya pasó?

No, la restricción continúa vigente durante todo el horario indicado, incluso cuando el equipo de limpieza ya recorrió la calle.

Cuándo se suspende la señal de limpieza

ASP cuenta con algunas restricciones durante ciertos días festivos legales y religiosos. También puede cambiar por cuestiones climáticas adversas o situaciones de emergencia. Cabe mencionar que los domingos no está vigente.

La ciudad publica un calendario anual con las fechas en las que no se aplican estas reglas. Las suspensiones abarcan:

Jueves, 1 de enero Día de Año Nuevo

Martes, 6 de enero Día de los Tres Reyes Magos

Lunes, 19 de enero Día de Martin Luther King, Jr.

Jueves, 12 de febrero Cumpleaños de Lincoln

Lunes, 16 de febrero Cumpleaños de Washington (Día del Presidente)

Lunes, 16 de febrero Nochevieja lunar

Martes, 17 de febrero Año Nuevo Lunar

Miércoles, 18 de febrero Miércoles de ceniza

Miércoles, 18 de febrero Losar (Año Nuevo Tibetano)

Martes, 3 de marzo Purim

Viernes, 20 de marzo Idul-Fitr (Eid Al-Fitr)

Sábado, 21 de marzo Idul-Fitr (Eid Al-Fitr)

Jueves, 2 de abril Jueves Santo

Jueves, 2 de abril Pascua

Viernes, 3 de abril Viernes Santo

Viernes, 3 de abril Pascua

Miércoles, 8 de abril Pascua judía (séptimo y octavo día)

Jueves, 9 de abril Pascua judía (séptimo y octavo día)

Jueves, 9 de abril Jueves Santo (Ortodoxo)

Viernes, 10 de abril Viernes Santo (Ortodoxo)

Jueves, 14 de mayo Solemnidad de la Ascensión

Viernes, 22 de mayo Shavuot (2 días)

Sábado, 23 de mayo Shavuot (2 días)

Lunes, 25 de mayo Día de los Caídos

Miércoles, 27 de mayo Idul-Adha (Eid Al-Adha)

Jueves, 28 de mayo Idul-Adha (Eid Al-Adha)

Viernes, 19 de junio Juneteenth

Viernes, 3 de julio Día de la Independencia (Celebrado)

Sábado, 4 de julio Día de la Independencia

Jueves, 23 de julio Tisha B’Av

Sábado, 15 de agosto Fiesta de la Asunción

Lunes, 7 de septiembre Día laboral

Sábado, 12 de septiembre Rosh Hashaná

Domingo, 13 de septiembre Rosh Hashaná

Lunes, 21 de septiembre Yom Kippur

Sábado, 26 de septiembre Sucot (2 días)

Domingo, 27 de septiembre Sucot (2 días)

Sábado, 3 de octubre Shemini Atzeret

Domingo, 4 de octubre Simjat Torá

Lunes, 12 de octubre Día de la Herencia Italiana/Día de los Pueblos Indígenas

Domingo, 1 de noviembre Día de Todos los Santos

Martes, 3 de noviembre Día de elección

Domingo, 8 de noviembre Diwali

Miércoles, 11 de noviembre Día de los Veteranos

Jueves, 26 de noviembre Día de Acción de Gracias

Martes, 8 de diciembre Inmaculada Concepción

Viernes, 25 de diciembre Día de Navidad

Si hay nieve, hielo u otras emergencias, las autoridades pueden anunciar una suspensión extraordinaria.

Cómo saber si el estacionamiento alterno está vigente hoy

Los conductores pueden consultar el estado actualizado del programa en: