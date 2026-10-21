Cada una da resultados diferentes, por lo que es necesario saber cómo se desea que salga el café antes de comprar una.

El café es la infusión más consumida en Estados Unidos de acuerdo a la Asociación Nacional del Café (NCA), y la cafetera uno de los electrodomésticos más adquiridos debido a su uso diario.

No obstante, existen diferentes tipos de cafeteras que se adaptan al gusto de cada persona, ya que algunas dan como resultado un café más suave y líquido, mientras que en otras queda más amargo y con cuerpo.

¿Cómo es el café que hace la cafetera espresso?

De acuerdo con America’s Test Kitchen, las cafeteras espresso permiten obtener un café concentrado, de sabor intenso y aroma pronunciado.

Su funcionamiento consiste en hacer pasar agua caliente a alta presión a través del café finamente molido. La textura del café es densa, con una capa de espuma que se conoce como crema.

Es el tipo de cafetera usada en cafeterías, ya que se usa para obtener cappuccinos, lattes y otras.

Su funcionamiento consiste en hacer pasar agua caliente a alta presión a través del café finamente molido. Magnific

¿Qué tipo de café se obtiene de una cafetera italiana?

La cafetera italiana, también conocida como moka, da un café fuerte, intenso y con mucho cuerpo. Usa la presión del vapor para impulsar el agua caliente a través del café molido.

Aunque su funcionamiento se parece al de una máquina espresso, no alcanza la misma presión. Por eso, se produce un café concentrado que presenta características diferentes en textura a las del espresso tradicional.

La cafetera italiana, también conocida como moka, da un café fuerte, intenso y con mucho cuerpo. Magnific

¿Cuál es el resultado que da hacer café en una prensa francesa?

La prensa francesa permite obtener un café intenso, con mucho cuerpo y una textura más espesa. A diferencia de otros métodos, el café molido permanece en contacto directo con el agua caliente durante varios minutos.

Luego, el émbolo con filtro metálico separa los granos molidos de la bebida. Este sistema permite conservar una mayor cantidad de aceites naturales del café, lo que contribuye a su sabor y textura.

La prensa francesa permite obtener un café intenso, con mucho cuerpo y una textura más espesa. Magnific

¿Qué pasa con el café de filtro?

Las cafeteras de filtro permiten obtener un café de cuerpo más ligero, textura suave y sabores más definidos. El agua caliente atraviesa el café molido y un filtro que retiene gran parte de los sedimentos.

Cuando se usa un filtro de papel, también se retienen muchos de los aceites naturales del café. Por eso, el resultado suele ser una bebida más limpia y ligera que la preparada en una prensa francesa.

El método de filtrado manual, conocido como pour-over, permite controlar la temperatura del agua, la molienda y la velocidad de preparación para modificar el sabor final.