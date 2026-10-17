La agencia gubernamental encargada de gestionar estos tramites establece en qué casos se debe realizar una corrección o cambio de pasaporte.

El pasaporte estadounidense es uno de los principales documentos que permiten acreditar la identidad y ciudadanía de una persona al viajar al extranjero. Por esto, es importante que la información que contiene sea correcta y esté actualizada para evitar inconvenientes durante los controles migratorios.

El Departamento de Estado (DOS) establece que los ciudadanos pueden solicitar una corrección o modificación de sus pasaportes en determinadas situaciones. No obstante, no todos los cambios en los datos personales requieren realizar este trámite, y los requisitos y costos dependen del motivo de la solicitud.

¿Quiénes deben realizar el trámite de corrección o cambio de pasaporte?

De acuerdo al DOS, los ciudadanos estadounidenses pueden solicitar la corrección o modificación de sus pasaportes cuando se de alguna de las siguientes situaciones:

Cuando el titular modifica su nombre o apellido por matrimonio, divorcio o una orden judicial.

Cuando el pasaporte contiene información incorrecta, como errores en el nombre, el sexo registrado o el lugar de nacimiento.

Cuando presenta decoloración, impresión desalineada o información faltante en la página de datos personales.

Cuando la imagen presenta errores de impresión o el titular necesita actualizarla.

Mudarse y cambiar el domicilio no obliga a modificar el pasaporte. Quienes ya cuentan con un documento vigente pueden seguir utilizando sin actualizar su dirección hasta que deban actualizarlo por su periodo de vigencia u otro motivo.

El pasaporte estadounidense es uno de los principales documentos que permiten acreditar la identidad y ciudadanía de una persona al viajar al extranjero. Por esto, es importante que la información que contiene sea correcta y esté actualizada para evitar inconvenientes durante los controles migratorios. ungvar

¿Cómo se realiza el cambio de pasaporte cuando se debe hacerlo?

El procedimiento depende del motivo de la modificación y del tiempo transcurrido desde la emisión del documento. En los casos de cambios legales de nombre, se aplican las siguientes condiciones:

Si tanto la emisión del pasaporte como el cambio legal de nombre ocurrieron hace menos de un año, se debe completar el formulario DS-5504 y enviar la documentación por correo.

Si transcurrió más de un año desde la emisión del pasaporte o desde el cambio legal de nombre, el titular puede renovar el documento por correo si cumple con los requisitos del formulario DS-82. De lo contrario, debe presentar una solicitud presencial con el formulario DS-11.

Si la persona utiliza otro nombre, pero no cuenta con documentos legales que acrediten la modificación, debe realizar una solicitud presencial mediante el formulario DS-11 y presentar pruebas adicionales.

Para corregir errores de datos o impresión, se usa el formulario DS-5504 y se envía por correo junto con el pasaporte a corregir y la documentación necesaria. Quienes deseen actualizar una fotografía que no presenta defectos de impresión pueden utilizar el formulario DS-82, siempre que cumplan los requisitos para hacerlo.

¿Qué documentos se deben presentar para corregir datos del pasaporte?

Para corregir errores en los datos personales o de impresión, el Departamento de Estado solicita los siguientes documentos:

Formulario DS-5504: solicitud de corrección de datos del pasaporte.

Pasaporte estadounidense actual: documento que contiene el error.

Una fotografía a color: debe cumplir con los requisitos oficiales para pasaportes.

Prueba del error: documentación que permita comprobar la información correcta, como un certificado de nacimiento estadounidense.

¿Qué costo tiene?

El costo de corregir o modificar un pasaporte estadounidense depende del motivo del trámite y del formulario que corrresponda presentar:

Corrección de datos o errores de impresión: es gratuita mientras el pasaporte siga vigente.

Cambio legal de nombre dentro del primer año: es gratuito si se cumplen los requisitos del formulario DS-5504.

Cambio legal de nombre después del primer año: se aplican las tarifas habituales de renovación o solicitud.

Cambio voluntario de fotografía: requiere pagar las tarifas habituales de emisión.

Servicio expedito: tiene un costo adicional de US$60.

Para los adultos que deben pagar las tarifas habituales, la libreta de pasaporte cuesta US$130 y la tarjeta de pasaporte US$30. Si se presenta una solicitud presencial mediante el formulario DS-11, se agregan US$35 por la recepción de la solicitud.