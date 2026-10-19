Los conductores deben respetar las señales, detenerse por completo y darles prioridad a los peatones.

Girar a la derecha con semáforo en rojo es legal en California, Florida y la mayoría de los estados de Estados Unidos, pero los conductores deben cumplir reglas específicas para evitar infracciones.

La maniobra exige detenerse por completo, comprobar que no haya peatones cruzando y ceder el paso a los vehículos que tengan prioridad. Cabe destacar que, si un cartel prohíbe expresamente el giro, está prohibido avanzar .

Cuándo está permitido girar a la derecha con luz roja en California y Florida

En California, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) permite girar a la derecha con luz roja después de detenerse por completo, siempre que no haya una señal que lo prohíba y el movimiento sea seguro. También establece que se debe ceder el paso a los peatones y a los vehículos prioritarios.

En Florida, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV) contempla una regla similar: el conductor debe detenerse antes de girar, verificar que la maniobra esté permitida y darles prioridad a los dos grupos anteriormente mencionados.

La regla clave es detenerse por completo antes de la línea de pare o del cruce peatonal y revisar las condiciones de la intersección. PeopleImages

Excepciones para girar a la derecha con el semáforo en rojo

Aunque la maniobra está permitida, hay restricciones a respetar: