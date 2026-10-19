Los ciudadanos de los países que integran el Programa de Exención de Visa (VWP) de Estados Unidos pueden viajar al país por un máximo de 90 días sin tramitar una visa de visitante, siempre que obtengan la aprobación del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA) y cumplan los demás requisitos.
La autorización permite realizar visitas por turismo o negocios y tiene una validez de dos años o hasta la fecha de vencimiento del pasaporte.
Quiénes pueden viajar a EE.UU. sin visa
El beneficio está dirigido exclusivamente a los ciudadanos de los países del VWP. La aprobación del ESTA autoriza a un viajero a embarcar en una compañía de transporte -aérea o marítima- para viajar al país norteamericano en virtud del Programa; pero el Sistema aprobado no es una garantía de admisión en EE.UU.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU., el programa permite a los ciudadanos elegibles viajar sin visa por estadías de hasta 90 días, siempre y cuando la autorización ESTA se encuentre aprobada.
Para solicitarla, el viajero debe:
- Tener la ciudadanía de un país incluido en el Programa de Exención de Visa.
- Contar con un pasaporte electrónico válido que reúna los requisitos del programa.
- Viajar por turismo o negocios.
- Planear una estadía de 90 días o menos.
- No necesitar una visa de visitante para el viaje que pretende realizar.
- Obtener la aprobación del ESTA antes de embarcar.
Países participantes
Los siguientes países participan del VWP:
- Andorra
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brunéi
- Chile
- Croacia
- República Checa
- Dinamarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Japón
- República de Corea
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Países Bajos (los ciudadanos de Curazao, Bonaire, San Eustaquio, Saba y San Martín no pueden viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa si solicitan la admisión con pasaportes de estos países)
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Polonia
- Portugal
- Catar
- San Marino
- Singapur
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Suecia
- Suiza
- Taiwán (se refiere únicamente a las personas que tienen derecho de residencia permanente sin restricciones en Taiwán y poseen un pasaporte electrónico con un número de identificación personal)
- Reino Unido (ciudadanos británicos que tienen derecho de residencia permanente sin restricciones en el Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, las Islas del Canal y la Isla de Man)
Cómo solicitar el permiso ESTA
La solicitud se realiza por internet a través del sitio oficial. La CBP aconseja iniciar el trámite cuando se reserva el viaje. El procedimiento incluye:
- Aceptar el descargo de responsabilidad y las condiciones del sistema.
- Ingresar los datos del solicitante y la información personal. Es importante contar con un pasaporte válido del país participante, una fotografía tipo selfie, un correo electrónico vigente, la dirección y el teléfono del viajero, los datos de contacto para emergencias y un medio de pago aceptado.
- Completar los datos del viaje y responder las preguntas de elegibilidad.
- Revisar que la información sea correcta.
- Pagar la tarifa correspondiente, US$40,27, y enviar la solicitud.