Para acceder, es necesario solicitar una autorización electrónica y cumplir con las condiciones migratorias.

Los ciudadanos de los países que integran el Programa de Exención de Visa (VWP) de Estados Unidos pueden viajar al país por un máximo de 90 días sin tramitar una visa de visitante, siempre que obtengan la aprobación del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA) y cumplan los demás requisitos.

La autorización permite realizar visitas por turismo o negocios y tiene una validez de dos años o hasta la fecha de vencimiento del pasaporte.

Quiénes pueden viajar a EE.UU. sin visa

El beneficio está dirigido exclusivamente a los ciudadanos de los países del VWP. La aprobación del ESTA autoriza a un viajero a embarcar en una compañía de transporte -aérea o marítima- para viajar al país norteamericano en virtud del Programa; pero el Sistema aprobado no es una garantía de admisión en EE.UU.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU., el programa permite a los ciudadanos elegibles viajar sin visa por estadías de hasta 90 días, siempre y cuando la autorización ESTA se encuentre aprobada.

Para solicitarla, el viajero debe:

Tener la ciudadanía de un país incluido en el Programa de Exención de Visa.

Contar con un pasaporte electrónico válido que reúna los requisitos del programa.

Viajar por turismo o negocios.

Planear una estadía de 90 días o menos.

No necesitar una visa de visitante para el viaje que pretende realizar.

Obtener la aprobación del ESTA antes de embarcar.

Países participantes

Los siguientes países participan del VWP:

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

República de Corea

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos (los ciudadanos de Curazao, Bonaire, San Eustaquio, Saba y San Martín no pueden viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa si solicitan la admisión con pasaportes de estos países)

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán (se refiere únicamente a las personas que tienen derecho de residencia permanente sin restricciones en Taiwán y poseen un pasaporte electrónico con un número de identificación personal)

Reino Unido (ciudadanos británicos que tienen derecho de residencia permanente sin restricciones en el Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, las Islas del Canal y la Isla de Man)

Aplica para viajes en avión o en barco de crucero con destino a Estados Unidos. EFE

Cómo solicitar el permiso ESTA

La solicitud se realiza por internet a través del sitio oficial. La CBP aconseja iniciar el trámite cuando se reserva el viaje. El procedimiento incluye: