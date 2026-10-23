Durante su visita a López & López Podcast, el especialista habló sobre los límites en la convivencia con los animales, el descanso y la elección de juguetes para estimularlos.

Víctor Mañero, adiestrador de perros, generó debate con una serie de recomendaciones sobre cómo convivir con las mascotas. Durante su participación en López & López Podcast, el español cuestionó algunas costumbres habituales de los dueños y enumeró varias conductas que, según su criterio, deberían evitarse.

Sus declaraciones incluyen consejos sobre los límites dentro del hogar, la alimentación y el entrenamiento a los perros. Algunas de sus afirmaciones, sin embargo, corresponden a su enfoque personal como adiestrador.

Ni saludarlos al llegar ni darles comida en la mesa: los hábitos que cuestionó Víctor Mañero

Víctor Mañero cuestionó algunas costumbres habituales de los dueños de mascotas y enumeró varias conductas que, desde su perspectiva como adiestrador, conviene evitar. Durante su participación López & López Podcast, sostuvo que no hay que saludar a los perros al entrar en casa, dormir con ellos ni darles comida en la mesa.

“No se saluda a los perros en la entrada, no se duerme con ellos, no se les da comida en la mesa, no se despide a los perros”, sentenció Mañero en el reel que publicó el programa en Instagram. En ese extracto, el especialista no aclaró las razones de su accionar.

El adiestrador español también criticó el dinero que algunas personas destinan a la alimentación de sus mascotas y cuestionó el precio de determinados productos. “A tu niño le compras comida en supermercados y en tu perro te gastas 70 euros en un pienso, que en realidad estás pagando más marca que calidad de comida”, expresó.

¿Cuántas horas debe dormir un perro y qué juguetes recomienda Mañero para reducir el estrés?

“Un perro para que duerma y esté tranquilo necesita dormir entre 12 y 14 horas al día”, señaló Mañero y añadió que deja a su perra en una jaula cuando sale de su casa, porque considera que allí puede descansar.

“Yo cuando me voy de casa, a la perra la dejo encerrada en una jaula y me voy”, relató. Mañero advirtió sobre los juguetes que emiten sonidos, como los que tienen silbatos o cascabeles, ya que “causan estrés” y recomendó optar por modelos de plástico moldeable.