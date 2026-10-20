Las manchas difíciles, en las juntas del baño, en un recipiente de plástico o en una camisa blanca, son el enemigo de siempre, y los productos específicos suelen ser caros o muy agresivos.
Por eso ganó popularidad una mezcla casera que combina dos cosas que suele haber en casa: bicarbonato de sodio y agua oxigenada. A diferencia de muchos trucos caseros, este tiene una explicación química clara.
Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada
La combinación forma una pasta blanqueadora y quita manchas de uso múltiple. Se la emplea sobre todo para la limpieza del hogar, donde ayuda a aclarar las juntas de los azulejos, a quitar manchas y restos amarillentos de recipientes plásticos, bandejas de horno y hasta de telas.
El bicarbonato de sodio es un abrasivo muy fino y, además, ligeramente alcalino. Su función es mecánica: actúa como un pulido suave que arrastra la mancha de la superficie sin rayar. De paso, al ser alcalino, ayuda a neutralizar olores.
El agua oxigenada (peróxido de hidrógeno, H₂O₂) es el otro motor del truco, y trabaja por vía química: es un agente oxidante. Las manchas tienen color porque contienen moléculas llamadas cromóforos, y la oxidación rompe los enlaces de esas moléculas, de modo que la mancha pierde color: no se “tapa”, se decolora.
En ese proceso, el peróxido se descompone liberando oxígeno, y por eso actúa de manera parecida a los blanqueadores de oxígeno que se venden comercialmente.
Juntos, el bicarbonato aporta el pulido que levanta la suciedad de la superficie y el peróxido ataca químicamente el color de la mancha, incluso la que está un poco más adherida.
Paso a paso: cómo hacer la mezcla en casa
La preparación es simple y conviene hacerla en el momento, no guardarla. A continuación, el paso a paso:
- Colocar media taza de bicarbonato de sodio en un recipiente y agregar agua oxigenada de uso doméstico (la común, al 3%) de a poco, hasta formar una pasta espesa.
- Aplicar la pasta sobre la mancha o la junta ya lavada
- Dejar actuar unos minutos y frotar con un cepillo o esponja.
- Enjuagar bien con agua.
Lo ideal es preparar solo la cantidad que se va a usar, porque la mezcla va perdiendo efecto a medida que reacciona.
Por qué lo recomiendan
Más allá del resultado, el atractivo es que se trata de una alternativa natural, económica y a mano frente a los productos específicos.
Usa dos elementos de bajo costo que suele haber en casa, evita los blanqueadores comerciales más agresivos y sirve para varios fines a la vez: la misma pasta que aclara las juntas del baño sirve para un recipiente manchado o una prenda blanca.