Su uso permite distinguir el correo que debe recoger el cartero.

En Estados Unidos, la pequeña bandera que sobresale de los buzones instalados junto a la acera tiene una función práctica: avisarle al cartero que hay correspondencia saliente para recoger.

El mecanismo forma parte del sistema de entrega del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) y permite gestionar el correo sin que el trabajador tenga que bajarse del vehículo en cada parada.

Para qué sirve la pequeña bandera de los buzones

La bandera del buzón, conocida en inglés como “mailbox flag o carrier signal flag”, funciona como una señal visual para el cartero. Cuando está levantada, indica que hay correo saliente dentro del buzón y que debe ser recogido .

La señal también ayuda a diferenciar un buzón que únicamente recibe correspondencia de otro que permite tanto recibir como enviar correo .

Cuándo hay que levantar la bandera de los buzones

La bandera debe levantarse cuando se deja correspondencia saliente dentro del buzón para que el cartero la recoja. El procedimiento en sencillo:

Colocar la carta o el sobre dentro del buzón, debidamente preparado para su envío. Levantar la bandera exterior para avisar que hay correspondencia pendiente de recogida. Dejar la señal visible desde el recorrido del cartero. Esperar a que el trabajador postal recoja el correo durante su ruta habitual.

El buzón con bandera sirve para recibir correspondencia y para despachar envíos desde la propia vivienda.

¿El cartero baja la bandera?

Sí. Según la norma técnica del USPS, cuando la bandera se activa para indicar que hay correo saliente, debe permanecer en esa posición hasta que el cartero la retraiga.

¿Todos los buzones tienen bandera?

No. El USPS distingue entre buzones de servicio completo y de servicio limitado, una clasificación que depende, entre otros aspectos, de la presencia de la bandera de señalización.

La norma técnica define los buzones contemporáneos y tradicionales con bandera como unidades de servicio completo. En cambio, aquellos que no incorporan este mecanismo se consideran de servicio limitado y están destinados a clientes que no desean que el cartero recoja su correspondencia saliente.

La misma especificación advierte que, salvo que el cartero tenga correspondencia para entregar, no se detendrá en los buzones de servicio limitado .

De qué color debe ser la bandera

Aunque el buzón puede tener diferentes colores, la bandera debe cumplir con requisitos específicos. El estándar del USPS establece que puede ser de cualquier color, menos tonalidades de verde, marrón, blanco, amarillo o azul.

Además, la bandera debe contrastar con el color predominante del buzón. La norma indica que el color preferido es el naranja fluorescente , debido a su visibilidad.

También es importante saber que la bandera debe instalarse en el lado derecho del buzón cuando se lo mira de frente, de esta forma, el cartero la retrae sin tener que aplicar una fuerza excesiva.