El método utiliza agua, bicarbonato de sodio y una servilleta o un paño para facilitar la limpieza (Fuente: Shutterstock).

Limpiar el microondas no requiere necesariamente comprar productos especializados. La Extensión Cooperativa de Cornell, en el condado de Albany, Nueva York, recomienda utilizar bicarbonato de sodio y agua para ablandar la suciedad acumulada en el interior del electrodoméstico y facilitar su remoción. El procedimiento, que requiere de ingredientes de bajo costo, también puede ayudar a reducir los olores que dejan las comidas después de varios usos.

Cómo limpiar el microondas con bicarbonato de sodio y agua

El primer paso es preparar una mezcla sencilla con unas cucharadas de bicarbonato de sodio y agua en una taza apta para microondas Después, hay que calentarla durante unos minutos para generar humedad en el interior y facilitar la limpieza de las superficies. Una vez terminado el calentamiento, retira la taza con cuidado, ya que el recipiente y el agua pueden estar muy calientes. Espera a que el interior se enfríe lo suficiente y limpia las paredes, el techo y la base con una servilleta de papel resistente o un paño suave.

Es importante tener en cuenta que este procedimiento ayuda a limpiar y reducir los olores. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La humedad ayuda a desprender los residuos adheridos, mientras que el bicarbonato de sodio se utiliza habitualmente para limpiar y neutralizar olores. Si quedan restos de comida, pasa nuevamente el paño humedecido hasta retirarlos.

La Extensión Cooperativa de Cornell destaca la versatilidad de este ingrediente al señalar que el bicarbonato de sodio “parece ser el limpiador universal”. La institución también lo recomienda para limpiar microondas y refrescar distintos espacios del hogar.

Cómo reducir los malos olores del microondas con bicarbonato

Los olores persistentes suelen quedar después de calentar alimentos con aromas intensos o de dejar salpicaduras de comida durante varios días. Para reducirlos, el método con bicarbonato y agua permite humedecer los residuos que permanecen en las superficies y retirarlos con mayor facilidad.

Para obtener mejores resultados, limpia también el plato giratorio y las zonas donde se acumulan restos de comida. Si el plato es desmontable, sigue las indicaciones del fabricante para retirarlo y lavarlo de forma segura.