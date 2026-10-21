La EPA brinda consejos para cuidar este electrodoméstico tan usado.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) brinda en su sitio web oficial una serie de recomendaciones que pueden aplicarse en el hogar para preservar el buen funcionamiento de electrodomésticos y sistemas de uso cotidiano.

Entre ellas, se encuentra un truco para el lavarropas sencillo de aplicar y que puede marcar la diferencia: dejar la puerta abierta cuando se termina de hacer un lavado.

Por qué los expertos aconsejan dejar la puerta abierta del lavarropas cuando se termina de hacer un lavado

El consejo de la EPA es dejar la puerta abierta de la lavadora después de usarla para que toda la humedad propia del lavado pueda evaporarse. Esta es una forma de prevenir la aparición de moho, que puede perjudicar el electrodoméstico y causar mal olor.

Los expertos recomiendan dejar la puerta abierta del lavarropas cuando se termina de usar para prevenir la aparición de hongos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otros trucos caseros que los expertos recomiendan para el lavarropas

Con el fin de ahorrar agua y energía, la EPA también aconseja:

Hacer lavados de carga completa siempre que sea posible

Evitar los ciclos de prelavado o de enjuague extra a no ser que se consideren sumamente necesarios

Intentar que la lavadora utilice agua fría tanto como se pueda

Evitar el enjuague con agua caliente

Optar por productos certificados como “energy star”, que según se indica consumen menos agua y energía en comparación con otras opciones

Sacar manchas comunes de la ropa: cuál es el consejo experto

Para complementar un buen lavado de ropa, la Universidad Estatal de Mississippi brinda una guía que puede utilizarse para saber cómo remover manchas comunes que podemos notar en la ropa, que incluyen:

Bebidas

Se aconseja mantener la prenda en remojo con agua fría, pretratar con quitamanchas antes de lavar, con detergente líquido para la ropa o utilizar detergente en polvo con agua.

Pasto

Pretratar con un quitamanchas en barra o un producto enzimático. Si la mancha no se va, el consejo es mezclar alcohol con dos partes de agua.

Grasa

En este caso una de las recomendaciones es utilizar quitamanchas en spray, detergente líquido para la ropa o potenciador de detergente.

Sangre

La ropa debe dejarse en remojo durante 30 minutos y luego aplicar detergente en la mancha para enjuagar y lavar.