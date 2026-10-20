Si bien todos los pasos son importantes, hay uno que nunca pero nunca debes olvidar.

Obtener la licencia de conducir es un trámite que conlleva papelerios, estudio y muchos nervios que pueden jugar en contra. Al momento de rendir el examen práctico hay que prestar aún más atención a todo, ya que esta parte conlleva más elementos de seguridad para considerar y, por una cuestión de nervios, uno se puede olvidar.

Por este motivo podrás reprobar automáticamente el examen de conducir

Entre tantos elementos a considerar al momento de rendir el examen práctico de manejo, hay que otorgarle mucha importancia al cinturón de seguridad, uno de los más importantes del auto.

En la mayoría de los estados de Estados Unidos, subirse y arrancar el auto sin haberse puesto el sistema de seguridad conlleva una reprobación automática del examen.

Estos son algunos ejemplos de estados donde aplica la medida:

Texas compartió una “Lista de verificación de seguridad del conductor” , en la cual expresa que, antes de arrancar el vehículo, abróchese el cinturón de seguridad.

Indiana afirmó que “no usar el cinturón de seguridad” provocará un “fallo automático” del examen.

La ley de Illinois confirma que, antes de comenzar el examen de manejo, “revise sus espejos, ajuste el asiento de su vehículo y abróchese el cinturón de seguridad”.

Para qué sirve el botón del cinturón de seguridad del auto y por qué es tan importante Magnific

Es un “error silencioso” ya que depende exclusivamente del alumno. Al momento de subirse al auto, y antes de arrancar, debe ponerse por voluntad propia el cinturón, entre otros pasos.

Por qué es importante usar el cinturón de seguridad

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) advierte que el cinturón de seguridad es la medida más efectiva para protegerse en un choque. Su uso reduce el riesgo de lesiones graves y muertes, evita la expulsión del vehículo y complementa la protección de las bolsas de aire, que no reemplazan al cinturón.