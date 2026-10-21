El IRS certifica ante el Departamento de Estado las deudas tributarias graves y eso puede derivar en la negación o revocación del pasaporte.

Por ley, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) está obligado a informar al Departamento de Estado los casos de contribuyentes con una deuda tributaria considerada grave, y ese organismo puede entonces negar la emisión o renovación del documento, e incluso revocar uno vigente.

Ahora bien, esto no ocurre por cualquier deuda ni de un día para el otro: hay un monto a partir del cual se activa, una serie de pasos previos y varias excepciones que protegen al contribuyente.

Desde qué monto se activa la deuda gravemente morosa que pone tu pasaporte en riesgo

El disparador es lo que el IRS llama una deuda tributaria gravemente morosa (seriously delinquent tax debt). No es cualquier saldo pendiente: se trata de una deuda federal legalmente exigible que supera un umbral que se ajusta por inflación cada año. Para 2026, esa cifra es de más de 66,000 dólares, sumando impuestos, multas e intereses.

Además del monto, deben darse otras condiciones: que el IRS haya presentado un aviso de gravamen (lien) federal y se hayan agotado los recursos administrativos, o que haya emitido un embargo (levy).

IRS y el Departamento de Estado pueden negar y revocar los pasaportes: cómo es el proceso

Cuando una deuda cumple esas condiciones, el IRS la certifica ante el Departamento de Estado y envía al contribuyente el aviso CP508C, por correo regular, a su última dirección conocida. Un detalle a tener en cuenta: el IRS no envía copia de ese aviso al representante legal (poder notarial) del contribuyente, así que la notificación llega directamente a la persona.

A partir de esa certificación, el Departamento de Estado, por regla general, no emite un pasaporte nuevo y puede negar una solicitud nueva o una renovación. Pero también puede ir más allá y revocar uno ya vigente.

La revocación de un pasaporte en vigencia no es automática ni se dispara por una lista cerrada de causas. El IRS puede pedirle al Departamento de Estado que revoque el documento de cualquier contribuyente cuya deuda ya fue certificada como gravemente morosa, pero esas remisiones, según el propio organismo, “se determinan en función de los hechos y circunstancias de cada caso”.

Se considera gravemente morosa a una deuda federal legalmente exigible que supera el umbral de 66,000 dólares.

Las excepciones: deudas que no se certifican

Deber impuestos no equivale automáticamente a perder el pasaporte. El IRS no certifica, entre otras, las siguientes situaciones:

Deudas que se están pagando en término mediante un acuerdo de pago en cuotas (installment agreement) aprobado.

Deudas cubiertas por una oferta de transacción (offer in compromise) aceptada.

Deudas con una audiencia de debido proceso de cobro (CDP) solicitada en tiempo respecto de un embargo.

Casos con una solicitud pendiente de alivio para el cónyuge inocente (innocent spouse).

Manutención de menores (child support) y multas por FBAR, que quedan fuera de este régimen.

Tampoco se certifica a quien tiene una cuenta clasificada como “actualmente no cobrable” por dificultades económicas, una solicitud de plan de pagos u oferta en trámite, una declaración de quiebra, la condición de víctima de robo de identidad tributaria, o a quien se encuentra en una zona de desastre declarada a nivel federal.