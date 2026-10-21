USCIS advierte en una de sus secciones acerca del error de tributación que puede poner el estatus en riesgo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece que, cuando se obtiene el estatus de residente permanente, se deben cumplir con una serie de responsabilidades.

Entre ellas, presentar declaraciones de impuestos federales y declarar los ingresos tanto al Servicio de Impuestos Internos (IRS) como a las autoridades fiscales estatales.

No obstante, USCIS también advierte sobre un error que podría afectar al estatus por considerarse como una renuncia a la residencia permanente.

¿Cuál es el error que puede interpretarse como una renuncia al estatus?

De acuerdo a lo que aclara USCIS en su sección “mantener la residencia permanente”, existen dos razones por las que alguien deja de ser residente permanente:

Solicitar y completar el proceso de naturalización. Perder o abandonar el estatus.

En el segundo escenario, hay varias maneras de perder el estatus que se pueden consultar en el sitio oficial de USCIS. Uno de los ítems que se menciona es “declararse como no inmigrante en su declaración de impuestos”.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece que, cuando se obtiene el estatus de residente permanente, se deben cumplir con una serie de responsabilidades. Kenishirotie

¿Cómo se debe realizar la declaración de impuestos de forma correcta?

Para evitar cometer este error, es importante tener en cuenta varios factores. En primer lugar, los residentes permanentes legales deben utilizar el Formulario 1040, que corresponde a la declaración federal del impuesto sobre la renta individual utilizada por ciudadanos estadounidenses y extranjeros considerados residentes a efectos fiscales.

Si un residente permanente legal presenta el Formulario 1040-NR , destinado a extranjeros no residentes a efectos fiscales, podría generar una contradicción respecto de su estatus migratorio. En determinadas circunstancias, esto podría interpretarse como una intención de renunciar a la residencia permanente.

Además, este error también puede producirse al responder incorrectamente las preguntas relacionadas con el estatus de residencia fiscal o los días de presencia física en Estados Unidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece que, cuando se obtiene el estatus de residente permanente, se deben cumplir con una serie de responsabilidades. USCIS

¿Qué se debe hacer si se comete este error para evitar que se considere una renuncia al estatus?

Si se comete un error en la declaración de impuestos, es posible corregirlo mediante la presentación del Formulario 1040-X, que permite modificar una declaración federal presentada anteriormente.

Es importante realizar la corrección lo antes posible, ya que las inconsistencias fiscales podrían generar complicaciones al solicitar la ciudadanía estadounidense o al intentar reingresar al país después de un viaje al extranjero.

Esto se debe a que las autoridades migratorias pueden evaluar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para determinar si una persona mantiene su estatus de residente permanente.