En esta noticia Gruma contiene impacto en la reducción del volumen

El entorno internacional, particularmente la alta inflación en Estados Unidos, ha pegado al volumen de ventas de Gruma durante todo el año, y el tercer trimestre no fue la excepción.

En su resultado consolidado, el volumen de ventas de la compañía registró una disminución de 2% anual, al ubicarse en 1 millón 72 mil toneladas, de acuerdo con el informe financiero de Gruma correspondiente al tercer trimestre del año.

En el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Gruma mostró caídas en el volumen de ventas en prácticamente todos sus mercados, que incluye Estados Unidos, México, Europa, Asia y Oceanía.

El mercado que tuvo la mayor contracción fue el europeo con una reducción de 6% anual, aunque es el tercer mercado más grande de la empresa por volumen.

En la Unión Americana, el segundo mercado más grande, la disminución fue de 4%.

“El trimestre reflejó un entorno de negocios similar al experimentado durante la primera mitad del año. Si bien la mayoría de nuestras operaciones fuera de Estados Unidos continuaron mostrando resultados sólidos, la demanda del consumidor en Estados Unidos permaneció débil, particularmente en el canal institucional. Las tendencias del canal minorista fueron comparativamente más estables, respaldadas por nuestros esfuerzos para proteger el volumen y fortalecer nuestra presencia de mercado mediante ofertas de marca privada”, detalló la empresa en el reporte.

Armando Gómez/Wikimedia Commons

Mientras tanto, en México la baja de volumen se ubicó en 2%. A esto se suma la reducción de Asia y Oceanía, cuyo volumen bajó 2%.

“México mantuvo un desempeño subyacente estable, mientras que Europa y Asia y Oceanía registraron una mejora en la rentabilidad a pesar de presiones puntuales en el volumen, y Centroamérica presentó mayor rentabilidad”, señala la empresa.

Solo el mercado de Cetroamérica presentó un incremento en volumen, al avanzar 2% y alcanzar 66 mil toneladas.

Gruma contiene impacto en la reducción del volumen

Pese a la disminución del volumen, la utilidad neta se contrajo menos de 1%, para ubicarse en u$s 131.6 millones.

Esto fue impulsado por un mejor resultado en el mercado europeo a partir del crecimiento del negocio de tortillas y una mezcla de ventas más favorable, lo que impulsó un alza de 2% en la utilidad ajustada.

Mientras tanto, en Asia y Oceanía, la mayor contribución del canal minorista en Australia impulsó un crecimiento de 22% en la utilidad ajustada.

“Centroamérica continuó registrando una demanda saludable y una mezcla de ventas favorable, con un incremento de 47% en el UAFIRDA ajustado y un margen UAFIRDA ajustado de 28.4%, lo que incluye una ganancia extraordinaria por una reclamación de seguro”, mencionó la compañía.

Y en el mercado estadounidense, la empresa apuesta por mantener su enfoque en equilibrar el volumen, la rentabilidad y la mezcla de productos, minetras refuerza su posición competitiva de largo plazo.

“Consideramos que nuestra diversificación geográfica y liderazgo en categorías clave brindan una base sólida para capitalizar futuras mejoras en la demanda”, dice la empresa.