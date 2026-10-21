La Secretaría de Energía confirmó que el país cuenta con un margen de respuesta de unos tres días ante posibles interrupciones del suministro.

El Gobierno de México confirmó este miércoles que el país dispone de una capacidad de almacenamiento de gas natural equivalente a unos tres días de consumo ante posibles interrupciones del abastecimiento, aunque aseguró que cuenta con mecanismos para mantener el suministro destinado a la generación eléctrica y a la industria.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, reconoció esta limitación durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum al ser preguntada sobre la capacidad de respuesta del país ante posibles interrupciones del abastecimiento.

¿Cuál es la capacidad de México ante posibles interrupciones en el abastecimiento de gas?

González respondió: “Pues más o menos, sí” a que la capacidad de almacenamiento equivalía a tres días de consumo.

Secretaria de Energía, Luz Elena González, reconoció la limitación de México de almacenamiento de gas en caso de desabastecimiento. X/@LuzElena_GE

La funcionaria explicó que México cuenta con cinco instalaciones de gas natural licuado, así como con una red de gasoductos que permite mantener determinadas cantidades de combustible dentro del sistema de transporte.

“Actualmente tenemos capacidad para responder a la demanda que tenemos de electricidad y de (...) consumo de gas en parques industriales y en la industria”, afirmó.

La confirmación ocurre luego de que a principios de mes el director del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), Cuitláhuac García, reconociera que México carece de almacenamiento estratégico de gas natural y dispone de un margen de respuesta de hasta tres días ante una eventual interrupción de las importaciones procedentes de Estados Unidos.

El funcionario explicó que el combustible contenido en los gasoductos y la coordinación entre las instituciones energéticas permiten enfrentar temporalmente reducciones del suministro.

¿Cuál es la dependencia del suministro estadounidense?

México depende en gran medida del gas natural importado de Estados Unidos, utilizado principalmente para generar electricidad y abastecer a distintas actividades industriales.

En este contexto, Sheinbaum reveló que Washington ha propuesto aumentar sus ventas de gas a México como parte de las conversaciones comerciales destinadas a reducir el déficit estadounidense, aunque negó que exista un compromiso de compra.

“No hay ningún acuerdo ni ningún compromiso de comprar más gas. Es algo que lo ha puesto sobre la mesa Estados Unidos”, afirmó.

La mandataria explicó que México busca incrementar su producción nacional para abastecer nuevas centrales eléctricas, aunque reconoció que actualmente necesita el gas de Texas para operar parte de sus plantas de ciclo combinado y su industria petroquímica. “El objetivo es disminuir las importaciones”, sostuvo.

Sheinbaum reconoció además que sería deseable ampliar la capacidad de almacenamiento de combustibles, pero aseguró que hasta ahora México ha podido enfrentar interrupciones del suministro mediante mecanismos alternativos.

Las autoridades no han anunciado, por ahora, nuevas inversiones para incrementar las reservas de gas natural.

Fuente: EFE