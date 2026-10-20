Las características de las marcas del poste de luz varían según el material y el tipo de poste.

Los números y letras que aparecen en los postes de luz pueden cumplir distintas funciones según el tipo de estructura. Las especificaciones técnicas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) establecen sistemas de identificación y marcado para diferentes postes utilizados en las instalaciones eléctricas.

Las características de esas marcas varían según el material y el tipo de poste. En algunos casos se trata de información marcada directamente sobre la estructura, mientras que en otros se utilizan elementos de señalización específicos.

Qué significan las letras y números de los postes de concreto

En los postes de concreto reforzado, la especificación CFE J6200-03 establece los datos de marcado que debe llevar el poste. Entre ellos se encuentran la identificación o logotipo del fabricante, el año de fabricación, la longitud, la línea de referencia de empotramiento y el número de serie.

La misma especificación utiliza claves para identificar las características del poste. Una de ellas es PCR, que corresponde a poste de concreto reforzado.

En estas claves, el primer número corresponde a la longitud en metros, mientras que el segundo indica la carga de prueba en kilogramos.

Por ejemplo, un poste identificado como PCR-12-750 corresponde a un poste de concreto reforzado de 12 metros, con una carga de prueba de 750 kilogramos.

Cuando la clave incorpora una C, indica que se trata de un poste destinado a zonas de contaminación, como áreas costeras o industriales.

También existen postes de concreto pretensado, que utilizan la clave PCP seguida de la longitud en metros.

Otra especificación de la CFE, la J6301-53, establece que cada poste de concreto reforzado debe llevar marcas legibles y permanentes en bajo relieve, de 70 milímetros de altura.

En algunos casos, las marcas en los postes representan información marcada directamente sobre la estructura, mientras que en otros se utilizan elementos de señalización específicos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué información llevan las marcas de los postes de madera

Los postes de madera también cuentan con requisitos específicos de identificación. La especificación CFE J6200-01 establece que el proveedor debe marcar determinados datos de identificación a 3 metros de la base.

Las marcas deben realizarse a fuego, de manera clara e indeleble, y las letras y números deben tener una altura mínima de 2,5 centímetros.

La identificación utiliza la sigla PM, correspondiente a poste de madera, seguida de información que permite identificar sus características.

La especificación contempla además letras para indicar el tratamiento utilizado. La C corresponde al tratamiento con creosota, mientras que la P identifica el tratamiento con pentaclorofenol. La longitud nominal se expresa en metros.

Qué significan los números y letras en las líneas de transmisión

La CFE también cuenta con la norma 2P100-96, denominada “Señalización de líneas de transmisión aéreas y subterráneas”. Esta norma establece diferentes criterios para la señalización de este tipo de instalaciones.

Dentro de sus disposiciones contempla las placas de identificación utilizadas para la inspección aérea. En los postes troncocónicos, el contenido de esas placas se pinta verticalmente en la última sección del poste, con números y letras en negro sobre fondo amarillo.

Por lo tanto, las marcas que aparecen en los postes no tienen necesariamente un único significado. Su interpretación depende del tipo de poste, el material utilizado y la instalación eléctrica a la que pertenece.

Las especificaciones técnicas de la CFE permiten identificar, según el caso, datos como el fabricante, el año de fabricación, la longitud, el número de serie, la carga de prueba o el tratamiento aplicado a la madera.