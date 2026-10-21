La empresa regiomontana anunció cambios en la dirección de Norteamérica en plena transformación de la industria automotriz.

En esta noticia Nemak, una serie de cambios

Nemak, fabricante de partes para la industria automotriz, activó una serie de cambios en el equipo directivo que entrarán en vigor el 1 de noviembre y que marcan una nueva estructura para sus operaciones de Norteamérica y su estrategia corporativa.

A través de un comunicado, publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa dio a conocer que designó a Marcelo Ortiz como director de Norteamérica, con responsabilidad sobre los mercados de EE.UU. y México, mientras que José Luis Álvarez asumirá la dirección de Estrategia.

Los nombramientos se producen tras la decisión de Ernesto Sáenz, director de México, de retirarse de Nemak después de 30 años de servicio. La empresa reconoció su trayectoria y contribución durante las últimas décadas.

Marcelo Ortiz liderará las operaciones de Nemak en México y Estados Unidos

Marcelo Ortiz, quien se incorporó a Nemak en 2017, cuenta con más de 25 años de experiencia ejecutiva en planeación estratégica, desarrollo de negocios y mercadotecnia en empresas multinacionales.

El directivo es egresado del Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría por la Universidad de Columbia. En su nuevo cargo, tendrá bajo su responsabilidad las operaciones de Nemak en México y Estados Unidos, dos mercados clave para la industria automotriz de Norteamérica.

Nemak, una serie de cambios

Por su parte, José Luis Álvarez será el nuevo director de Estrategia de Nemak, luego de 14 años en la compañía, donde encabezó iniciativas relacionadas con inteligencia de mercado automotriz global, fusiones y adquisiciones, planeación estratégica y proyectos de portafolio de productos y tecnología.

Álvarez es egresado del Tecnológico de Monterrey y cuenta con estudios de maestría por esa institución y la Universidad de Carolina del Norte.

Nemak señaló que los cambios buscan respaldar su enfoque en la excelencia operativa, la ejecución estratégica y la creación de valor a largo plazo.

Este no es el único cambio que anunció la fabricante de autopartes regiomontana. En enero, Nemak anunció la salida de Armando Tamez Martínez de la dirección general tras 13 años al frente, su lugar ahora sería tomado por Hervé Boyer.

Las acciones de Nemak cayeron 0.66% en las primeras operaciones de la jornada del miércoles en la BMV, cotizan alrededor de los MXN$3.31 por unidad.