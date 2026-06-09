La cotización del euro frente a la libra esterlina mostró estabilidad general: en la última semana cayó -0,1% y en el último año no registró cambios, con una variación del 0%.

Este martes, 9 de junio de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8634 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,15%.

La cotización del #undefined (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La tendencia de la cotización de la libra hoy muestra un aumento en comparación con los días anteriores, lo que indica una trayectoria positiva en su valor. Este cambio puede estar impulsado por factores económicos favorables que han influido en la confianza de los inversores.

Sin embargo, es importante observar que la estabilidad en el mercado puede también influir en la fluctuación de la cotización. Analizando esta tendencia, se puede inferir que la libra se beneficia de un ambiente económico que genera expectativas optimistas.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.74%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.64%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.