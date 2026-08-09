La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Piscis y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy domingo 9 de agosto para Piscis

Para Piscis, el día demandará atención fina y resolución serena; mantener el rumbo del plan ayudará a atravesar los contratiempos.

Ceder a la primera podría derivar en arrepentimiento y en un error aún evitable; la constancia y la paciencia serán aliadas discretas.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este domingo a las personas de Piscis?

Este 2026-08-09, Piscis, en el trabajo te irá mejor si permaneces muy atento y tomas decisiones con rapidez: surgirán contratiempos, pero mantén el rumbo de tu plan, resuelve con firmeza y flexibilidad y tu constancia te permitirá sortear obstáculos y avanzar con buenos resultados.

Piscis: así te irá en el amor este domingo

Piscis, en el amor hoy te irá mejor si estás muy atento y actúas con decisión: habrá pequeños contratiempos, pero mantén tu plan, comunica con claridad y toma la iniciativa para resolver malentendidos.

La mayor compatibilidad del día: Capricornio, cuya energía práctica y constante te ayudará a sostener tu rumbo y a superar los obstáculos sin perder la sensibilidad.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Piscis

Los números de la suerte de Piscis son 5, 77, 34 y 63 y pueden servir para enfocar intenciones, elegir fechas clave o seleccionar números en sorteos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Piscis, para cuidar tu salud hoy mantén la respiración consciente y el enfoque: divide tu plan en pasos pequeños, toma microdescansos, hidrátate y muévete un poco; ante los obstáculos, persiste sin dramatizar para evitar el estrés y decisiones de las que podrías arrepentirte.