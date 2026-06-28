Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este domingo, 28 de junio de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

acuarianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este domingo para Acuario

Para Acuario, el inicio del día podría sentirse denso o melancólico; la paciencia y pequeños anclajes cotidianos suelen amortiguar el vaivén.

Con el paso de las horas, se perfila una grata sorpresa vinculada al amor o la amistad; una disposición serena y receptiva facilita que lo mejor llegue sin esfuerzo.

¿Cómo le irá en el trabajo este domingo a las personas de Acuario?

Este 2026-06-28, Acuario podría iniciar la jornada laboral con desánimo o pequeños contratiempos, pero conforme avance el día el ambiente mejorará: una grata sorpresa vinculada a una amistad o vínculo afectivo aportará apoyo y motivación, facilitando la colaboración y dejando resultados positivos al cierre.

Acuario: así te irá en el amor este domingo

Acuario, en el amor podrías iniciar el día con la sensibilidad a flor de piel y un ánimo bajo que enturbie la conexión; evita decisiones impulsivas y da espacio para que las emociones se asienten. Hacia la tarde, con la mente más clara, el diálogo y los gestos afectivos fluirán mejor; si estás sin pareja, espera antes de escribir o responder para no proyectar ese bajón.

Tu compatibilidad más favorable hoy será con Libra, capaz de equilibrar tu humor y acompañarte con tacto, facilitando conversaciones suaves y acuerdos. Planeen algo sencillo y estético—una caminata, música o arte—; con su diplomacia y tu visión, la sintonía crecerá conforme avance el día.

Los números de la suerte para Acuario

Para Acuario, los números de la suerte son 68, 30, 34 y 36; pueden servir para elegir fechas, guiar decisiones o seleccionar números en sorteos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Acuario, si la mañana se siente pesada o triste, regálate 5 minutos de respiración profunda o un paseo corto para calmarte; conforme el día mejore, fortalece tu bienestar conectando con alguien de confianza, moviéndote suavemente e hidratándote.